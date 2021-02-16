Gilead и Galapagos прекратили испытания второго препарата в рамках соглашения на $5 млрд

Американская фармкомпания Gilead и Galapagos прекратили разработку экспериментального препарата зиритаксестатас от легочного фиброза во время III стадии клинических испытаний из-за того, что риск назначения превышает пользу, сообщает Reuters.

Gilead сотрудничает с Galapagos с 2015 года. В 2019 году компании заключили сделку на $5 млрд, центральной частью которой была разработка препарата от ревматоидного артрита филготиниб. Но в 2020 году FDA отказалась регистрировать препарат, и Gilead приняла решение прекратить его испытания.

Зиритаксестатас был выделен Galapagos, и Gilead лицензировала права на него за пределами Европы в июле 2019 года.

gxpnews