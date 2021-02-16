Путин поручил исследовать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Поручение опубликовано на сайте главы государства. При необходимости правительство должно провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.

Также Путин поручил правительству расширить и профинансировать научно-практические исследования по расшифровке (секвенированию) геномов циркулирующих в России и в мире возбудителей инфекций. Доклад о проделанной работе президент ждет к 15 марта.

Россияне могут поставить две вакцины: «Спутник V», эффективность которой составляет 91,6%, и «Вектор» (в центре сообщали о ее 100%-ной эффективности).

Центр им. Н.Ф. Гамалеи в начале февраля создал стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2. Он зарегистрирован Росстандартом и внесен в базу государственной службы стандартных справочных данных. Образец штамма поможет обеспечить высокое качество создаваемых тестов для определения коронавируса, эффективнее выявлять заболевание, производить новые лекарства и отслеживать мутации SARS-CoV-2.

Фото: kremlin.ru

Григорий Дубов

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