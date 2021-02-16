Сергей Глаголев назначен заместителем министра здравоохранения

Михаил Мишустин назначил Сергея Глаголева заместителем министра здравоохранения. Ранее стало известно о назначении Виктора Фисенко первым замом Михаила Мурашко.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 15 февраля распоряжение о назначении Сергея Глаголева заместителем министра здравоохранения. Глаголев ранее возглавлял отдел мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора, а в последнее время, как сообщают СМИ, он работал советником Михаила Мурашко.

Другим распоряжением премьер назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения.



Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко девять заместителей: первый зам Виктор Фисенко, статс-секретарь – заместитель министра Александра Дронова, Татьяна Семенова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Наталья Хорова, Олег Салагай , Олег Гриднев и Сергей Глаголев.

Елена Сидорова

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