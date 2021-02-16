Пандемия усилила наметившиеся ранее тренды в потребительском поведении

Каждый четвертый россиянин покупал лекарства онлайн за последние три месяца. Причем доли тех, кто делал это один раз в неделю или 2–3 раза в месяц, росли в течение всего года.

В IV квартале 2020 года 27,6% россиян покупали лекарства через интернет. Это несколько выше, чем в III квартале. Таковы данные синдикативного исследования HealthIndex компании Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»), изучающего мнение и поведение конечных потребителей. Есть и другие тенденции, на которые стоить обратить внимание фармкомпании, корректируя маркетинговые стратегии.

Рост e—commercе и так прогнозировался многими, просто пандемия в разы ускорила этот процесс, говорит управляющий директор Publicis ProHealth Алина Черникова. По ее мнению, тренды только усилятся – не в перспективе квартала, а года-двух лет. Все дело в том, что инфраструктура изменилась, и крупные игроки вроде Сбера и Яндекса вложились в ее развитие.

Черникова сравнивает эту ситуацию с историей появления безопасного лифта в США: «Как только [Элиша] Отис спроектировал его, двухэтажный Нью-Йорк в течение 10 лет заполнился небоскребами. Технологии меняют возможности. В наше время «лифты» – это доставка; аккумулирование аптек благодаря Яндексу; закон, изменивший онлайн-торговлю в фарме».

Екатерина Погонцева

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