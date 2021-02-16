В отделении Почты России в Москве открылась первая аптека

В отделении на Мичуринском проспекте заработала аптека, где продаются лекарства из Перечня ЖНВЛП, в том числе рецептурные, средства гигиены, витамины и добавки.

Первая в Москве аптека на базе почтового отделения открылась в столичном микрорайоне «Олимпийская деревня». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Почты России. В аптеке при отделении № 119602 на Мичуринском проспекте продают лекарства из Перечня ЖНВЛП, включая рецептурные, а также косметику, средства гигиены, витамины и добавки, медицинские приборы и аксессуары. Для обеспечения санитарных требований аптека находится на расстоянии трех метров от клиентской зоны почтового отделения.

В Почте России отметили, что на каждое почтовое отделение получает фармацевтическую лицензию для открытия аптеки. Если проект окажется успешным, то аптеки могут появиться во многих других почтовых отделениях столицы, рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Москвы Дмитрий Адушев.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области. Сегодня аптеки есть уже в 11 отделениях связи в разных регионах. В январе этого года Почта России открыла сайт по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в почтовые отделения в Кинельском и Кинель-Черкасском районах Самарской области. Московское отделение для онлайн-заказа лекарств на сайте недоступно.

В октябре «ФВ» писал, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить в систему развития дистанционной торговли лекарствами рецептурные препараты, а функциями единого логистического оператора наделить АО «Почта России».

Фото: pochta-apteka.ru

Григорий Дубов

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