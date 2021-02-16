«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Производитель лекарственных средств»

Компании Bayer, «Отисифарм», Sanofi, «Фармстандарт», Pfizer стали номинантами XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «Производитель лекарственных средств». Об этом было объявлено на втором заседании Оргкомитета конкурса, которое состоялось 10 февраля.

Три последних года в этой номинации первенствовала компания Bayer. Компании Sanofi и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов.

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинация «Производитель лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Дистрибьютор лекарственных средств» и «Аптечная сеть года». В этом году на втором этапе конкурса в этой категории будет также введена новая номинация «Онлайн-сервис».

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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