В январе в России изготовлено лекарств на 42,7 млрд рублей

Фармацевтическая промышленность попала в число отраслей, показавших январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года, – 74,9%.

Фармпроизводители в январе выпустили лекарств на 42,7 млрд руб., что на 84,1% больше, чем в январе прошлого года, следует из отчета Росстата. Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 2,2% по сравнению с январем 2020 года и составил 1,1 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,05 млрд доз, что на 6,% меньше, чем в январе 2020 года, и на 18,1% меньше, чем в декабре прошлого года. В ампулах их выпущено 560 тыс. штук, что в 3,33 раза больше, чем в январе прошлого года, но на 29,8% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство фармсубстанций в январе увеличилось на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем 2020 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 35,3%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 46 т, что на 90,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2020 года на 93,7%, составив 49 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 20,77 млн упаковок, что на 25,0% больше, чем в январе 2020 года. Клейких перевязочных материалов – 13,72 млн упаковок, что на 27,1% меньше, чем в январе прошлого года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, увеличился на 2,2% по сравнению с январем 2020 года и составил 1,1 млрд руб.

Ранее Росстат сообщал, что фармацевтическая промышленность вошла в число отраслей, показавших максимальный рост в 2020 году. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 23,0% по сравнению с 2019 годом.

Елена Сидорова

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