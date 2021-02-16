Виктор Фисенко назначен первым заместителем министра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко назначен первым замом. Он сменил на этом посту Игоря Каграманяна, который в январе был назначен главой Департамента здравоохранения правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения Михаила Мурашко. Соответствующее распоряжение подписано 15 февраля.

В должности заместителя министра Фисенко работал с 13 марта 2020 года, до этого был заместителем председателя правительства Приморского края, региональным министром здравоохранения.

Должность первого заместителя министра ранее занимал Игорь Каграманян, который 15 января был назначен директором Департамента здравоохранения правительства.

Другим распоряжением премьер назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения

Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко кроме Фисенко еще семь заместителей: статс-секретарь – заместитель министра Александра Дронова, Татьяна Семенова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Наталья Хорова, Олег Салагай и Олег Гриднев.

Елена Сидорова

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