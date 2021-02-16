«Вектор» заявил об эффективности российских вакцин против «британского» штамма коронавируса

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» могут защитить россиян от «британского» штамма коронавируса, заявили в «Векторе». Они одинаково справляются как с обычным коронавирусом, так и с его мутациями.

Научный центр «Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» против «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», – указали в ведомстве (цитата по ТАСС). Сыворотки привитых россиян одинаково эффективно нейтрализовали обычный и «британский» штаммы COVID-19.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. При необходимости кабмин уполномочили провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.

«Британским» штаммом называют мутацию коронавируса N501Y, которую впервые выявили в конце декабря 2020 года в Великобритании. Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 15 февраля сообщил о разработке и регистрации тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса.

Григорий Дубов

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