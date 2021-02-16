В России регистрируется препарат иммуноглобулина против коронавируса

В России началась регистрация нового средства против COVID-19. Оно представляет собой человеческий иммуноглобулин, разработанный в «Нацимбио».

Компания «Микроген» подала заявку на регистрацию в России препарата «КОВИД-глобулин». Информация об этом представлена в разделе Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), связанном с осуществлением государственной регистрации.

Препарат представляет собой иммуноглобулин человека противокоронавирусный. Производством займется Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), в которую входит «Микроген».

В декабре «Микроген» приступил к клиническим исследованиям (КИ) иммуноглобулина человека НИК-007, содержащего антитела против вируса SARS-CoV-2. Данные о I фазе КИ содержатся в реестре разрешенных Минздравом клинических исследований. Испытание проводит пермский Центр профессиональной медицины, безопасность и переносимость препарата оценивают на 65 участниках. Завершение КИ запланировано на конец 2021 года.

Ранее сообщалось, что холдинг «Нацимбио» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о совместном выпуске препарата иммуноглобулина для лечения COVID-19 на основе плазмы крови доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. Препарат успешно прошел фазу I клинических испытаний.

Анастасия Теслина

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