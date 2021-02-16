ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19 для экстренного использования

ВОЗ добавила вакцину против COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета в список для применения в экстренных случаях. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ изучила вакцину и рекомендовало ее использование для всех возрастных групп от 18 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину AstraZeneca против COVID-19 в список для использования в экстренных случаях, сообщается на сайте организации. ВОЗ учла две версии вакцины, которые производятся компанией SKBio в Южной Корее и Институтом сыворотки Индии.

Препараты в перечне ВОЗ могут поставляться в развивающиеся страны по программе COVAX. Также это позволяет регулирующим органам различных государств быстрее выдавать разрешение импорт и применение вакцин против COVID-19.

«Страны, на сегодняшний день не имеющие доступа к вакцинам, наконец-то смогут начать вакцинацию медицинских работников и людей из группы риска, что будет способствовать достижению цели Фонда COVAX по справедливому распределению вакцин», — отметила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам, вакцинам и фармацевтической продукции Мариангела Симау.

Несколько дней назад Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ (SAGE) изучила вакцину AstraZeneca и выпустила рекомендации, согласно которым препарат одобрен для всех возрастных групп старше 18 лет. Оксфордский университет также объявил, что проведет испытание вакцины AstraZeneca на детях в возрасте от 6 до 17 лет. Это будет первое испытание такого рода.

Ранее ряд стран Европы рекомендовал не использовать вакцину AstraZeneca для лиц старшего возраста. Reuters сообщает, что многие страны Европы, такие как Польша и Германия, не будут использовать препарат для вакцинации пациентов старше 65 лет. Другие государства, такие как Испания, Португалия и Италия, также ввели возрастные ограничения для препарата.

Такие меры принимаются на фоне новой информации, появившейся в немецких СМИ. Согласно этим данным, вакцина AstraZeneca имеет эффективность всего 8% среди взрослых старше 65 лет. Сама компания опровергает эти данные, называя их «абсолютно не соответствующими действительности».

Фото: facebook.com/AstraZenecaUSCommunityConnections

Николай Соколов

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