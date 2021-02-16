За 2,5 года регионы списали неиспользованных лекарств на 25 млн рублей

Ежегодно регионы закупают больше лекарств, чем необходимо для обеспечения льготных категорий граждан. По данным Минздрава, товарные остатки льготных препаратов в 2018 году составили 30% от стоимости новых закупок, в 2019 году это отношение выросло до 32,3%. Это приводит к списыванию лекарств, срок годности которых закончился.

За два с половиной года зафиксирован рост числа перераспределений невостребованных препаратов в регионы, где складывается дефицит лекарств: со 120 транзакций в 2018 году до 133 случаев передач в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года». «ФВ» ознакомился с документом.

Счетная палата пришла к выводу, что регионы часто закупают лекарств больше, чем необходимо в текущем году. По данным Минздрава, товарные остатки льготных препаратов в 2018 году составили 30% от стоимости новых закупок, в 2019 году их доля была уже 32,3%.

Наименьший уровень остатков отмечен в региональной программе льготного лекарственного обеспечения в рамках Постановления №890: с 22,7% в 2018 году до 24% в 2019. В региональной программе лечения орфанных заболеваний на фоне снижения закупок доля «лишних» лекарств выросла с 24 до 31,1%, по программе так называемой федеральной льготы – с 27,7 до 43,3%. По программе высокозатратных нозологий доля товарных остатков напротив незначительно снизилась: с 39,6 до 34%.

В итоге регионы не могут использовать все закупленные лекарства до истечения срока годности и списывают их. В 2018-2019 годах и первом полугодии 2020 года было списано лекарств на 24,96 млн руб., что, по мнению аудиторов, свидетельствует о низком качестве управления товарными запасами на региональном уровне.

Также в отчете СП говорится, региональные перечни лекарств не соответствуют по количеству и наименованию препаратов списку ЖНВЛП. Так, в 2020 году список ЖНВЛП включал 758 МНН, а в Архангельской, Костромской областях и Республике Татарстан утверждены перечни, в которых отсутствуют более 400 МНН.

Елена Калиновская

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