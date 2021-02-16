Правительство готовит «прорывные» мероприятия в области охраны здоровья

Правительство изменит принципы создания документов стратегического планирования. Вместо привычных целевых показателей рабочие группы профильных министерств сформулируют «принципиально новые, «прорывные» мероприятия», которые принесут гражданам конкретные результаты.

Разработку новой стратегии уже начали в Минздраве, Роспотребнадзоре и других ведомствах. Минздрав разработает новую стратегию «Здоровое общество» в рамках фронтальной Стратегии социально-экономического развития России на 2024–2030 годы. В документе будут отражены «принципиально новые, «прорывные» мероприятия», следует из протокола совещания рабочей группы по разработке стратегий в социальной сфере «Новый общественный договор», состоявшегося 1 февраля, пишет medvestnik.ru.

Официально стратегия будет написана в рамках разработки второй части плана по восстановлению экономики после пандемии. В него включены пять направлений: «новая высокотехнологичная экономика», «агрессивное развитие инфраструктуры», «новый общественный договор», «клиентоцентричное государство» и «национальная инновационная система».

Стратегия «Новый общественный договор» включает: цифровизацию здравоохранения, устойчивость к эпидемическим шокам, социальное казначейство и снижение уровня бедности, регулирование рынка труда в цифровую эпоху, международную интеграцию и миграцию.

Основные принципы нового подхода при разработке стратегий социального блока сформулировали председатель рабочей группы вице-премьер Татьяна Голикова и замминистра экономического развития Полина Крючкова. Согласно протоколу совещания, их авторы должны раскрыть понятие «новый общественный договор» и предусмотреть конкретные результаты для граждан.

Из документа следует, что рабочая группа Минздрава под руководством министра Михаила Мурашко разработает проект стратегии «Здоровое общество». Отдельный план «Эпидемиологический щит страны» представит рабочая группа Роспотребнадзора, которой руководит главный санитарный врач Анна Попова. Кроме того, свои проекты «Народосбережение» и «Достойный уровень жизни» составит группа министра труда и соцзащиты Антона Котякова. За стратегию «Всестороннее развитие личности» отвечает группа под руководством министра просвещения Сергея Кравцова и министра культуры Ольги Любимовой.

Новые документы стратегического планирования должны быть увязаны с уже существующими стратегиями.

«МВ» направил запросы в Минздрав и правительство с просьбой представить проекты стратегий по здравоохранению и эпидемиологической защите.

Ранее у правительства уже возникали проблемы с согласованием стратегических планов и конкретных мероприятий. Как сообщал «МВ», опубликованный в конце ноября прошлого года План мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года эксперты отрасли раскритиковали за абстрактные формулировки, «белые пятна» и отсутствие четких, контролируемых показателей достижения поставленных целей.

Фото: government.ru

Илья Калашников

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