Лекарственные перечни некоторых регионов не соответствуют федеральному списку ЖНВЛП

Счетная палата проанализировала территориальные программы госгарантий оказания медицинской помощи на 2019 и 2020 годы. Аудиторы пришли к выводу, что региональные перечни лекарств не соответствуют по количеству и наименованию препаратов списку ЖНВЛП. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан в 2018—2019 годах и истекшем периоде 2020 года». «ФВ» ознакомился с документом.

На 2018 год правительство утвердило Перечень ЖНВЛП, в который вошло 699 МНН. Согласно анализу Счетной палаты, в региональном перечне лекарственных препаратов Республики Тыва отсутствовало 246 МНН, в Тульской области — 168 МНН.

В 2019 году список ЖНВЛП расширился до 735 МНН. В территориальных программах госгарантий Архангельской, Костромской, Самарской областей, республик Карелия и Татарстан отсутствовали более 400 МНН. В 2020 году список ЖНВЛП включал 758 МНН, а в Архангельской, Костромской областях и Республике Татарстан утверждены перечни, в которых отсутствуют более 400 МНН.

В Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области перечень лекарственных препаратов в территориальной программе госгарантий вообще не содержит конкретных наименований лекарственных препаратов — в соответствии с Перечнем ЖНВЛП на 2020 год.

Проблема несоответствия региональных лекарственных перечней федеральному списку ЖНВЛП аудиторы уже поднимали. В 2018 году для исправления ситуации правительство внесло специальную оговорку в Постановление № 1506 от 10.12.2018, которое утверждало программу госгарантий оказания медпомощи на 2019 год. В частности, в постановлении говорилось, что перечень лекарственных препаратов субъекта должен быть сформирован в объеме не менее Перечня ЖНВЛП, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях. Аналогичный пункт внесен в Постановление № 1610 от 07.12.2019, утверждающего программу госгарантий на 2020 год.

В 2020 году норма о соответствии региональных лекарственных перечней федеральному списку ЖНВЛП внесена в ч.2 ст.81 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан».

Также в отчете СП говорится, что за 2,5 года регионы списали неиспользованных лекарств почти на 25 млн руб. По данным Минздрава, товарные остатки льготных препаратов в 2018 году составили 30% от стоимости новых закупок, в 2019 году это отношение выросло до 32,3%. Это приводит к списыванию лекарств, срок годности которых закончился.

Елена Калиновская

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