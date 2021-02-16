Владислав Шестаков: Россия против COVID-19

В феврале в авторитетной немецкой газете Die Welt вышла статья, в которой создание противоковидной вакцины “Спутник V” сравнивается с запуском первого спутника Советским Союзом в 1957 году. Ее автора удивило, что современная российская наука способна совершать прорывы, открывающие новые эпохи в развитии человечества. Меня позабавило это удивление. Ведь “Спутник V” далеко не единственная инновационная разработка в области фармацевтики, которую наша страна может предложить мировому сообществу.

Что еще более важно — Россию всегда отличала готовность делиться своими научными открытиями и технологиями, обмениваться опытом, участвовать в международном научном диалоге и в случае необходимости протягивать руку помощи странам, которые в этом нуждаются. Именно такой гуманный и созидательный подход позволяет противостоять глобальным угрозам, к числу которых относится пандемия.

Тем больше сожаления у меня вызывает развернувшаяся сейчас “гонка за вакциной от SARS-CoV-2”. Градус противостояния между странами очень высок. Победители смогут вакцинировать свое население раньше других, а, значит, быстрее восстановить экономику и получить доступ на новые рынки. Наконец, наиболее эффективный препарат укрепит престиж разработавшей его страны.

Безусловно, это важные государственные приоритеты. Жаль только, что ради этих целей участники гонки отказываются от сотрудничества и эффективной кооперации. К сожалению, власти и фармпроизводители в некоторых странах участвуют в нападках на зарубежных конкурентов, критику эффективности и надежности их разработок. А ведь именно кооперация в прошлом позволила нам победить много общих врагов.

Пора признать, что по закону жанра в гонке будут не только победители, но и проигравшие. Боюсь, что проигравшими окажутся жители многих стран, власти которых не смогут создать свою вакцину и не смогут купить эффективную у других государств. Для человечества это слишком высокая цена, не так ли?

Так было не всегда. Достаточно вспомнить, как в середине 20 века мировое сообщество смогло успешно победить оспу. Натуральная оспа — первое заболевание, которое было полностью ликвидировано благодаря вакцинации. Более того, в рамках программы по ликвидации оспы были накоплены ценные наработки в области эпидемиологического надзора за заболеваемостью, разработана система превентивных мероприятий, направленных затем на противодействие таким болезням, как полиомиелит и вирус Эболы. Был сделан огромный шаг в сторону развития науки. Как мы этого достигли?

Победа над натуральной оспой стала во многом заслугой советской вирусологии. СССР стал инициатором принятия программы глобальной ликвидации заболевания натуральной оспой. Предложенную им программу элиминации оспы приняла Всемирная ассамблея здравоохранения. К борьбе подключились другие страны. Борьба с оспой проходила под эгидой ВОЗ, и ученые разных стран работали в кооперации, постоянно обмениваясь опытом. Такой подход позволил на 33 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения провозгласить победу мирового сообщества над заболеванием.

Почему бы и сейчас не объединить усилия ученых и не выбрав главным приоритетом не выигрыш в страновой гонке, а спасение населения Земли от вируса COVID-19?

Продолжая традицию, сложившуюся еще в Советском Союзе, наша страна, готова способствовать консолидации международного научного сообщества и сейчас. Мы не только экспортируем готовую вакцину “Спутник V”, но и передаём свои знания и технологии другим странам, чтобы они смогли наладить выпуск вакцины у себя. Препарат зарегистрирован уже в 27 странах мира, и мы на этом не останавливаемся.

Кооперация важна для проведения клинических исследований, обмена результатами научных разработок, организации эффективного производства и т. д. Совместные исследования позволят привлечь больше участников, получить большую выборку и более релевантные результаты, максимально эффективную формулу молекулы вакцины. Трансфер технологий в области производства, осуществляемый с соблюдением международных стандартов GMP, поможет значительно расширить доступ к необходимым лекарственным препаратам населения целого ряда стран.

Пандемия COVID-19 обнажила разобщенность современного мира. Но вместе с тем мы, представители фармотрасли, получили шанс подать всем другим индустриям пример того, как можно действовать сообща ради достижения общей цели.

gxpnews