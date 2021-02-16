Суд обязал BMS и Sanofi выплатить Гавайям $834 млн за препарат Plavix

Фармацевтические компании Bristol-Myers Squibb (BMS) и Sanofi получили предписание от судьи США выплатить штату Гавайи более $834 млн за то, что дезинформировали часть пациентов о рисках для здоровья, связанных с разжижающим кровь препаратом Plavix (clopidogrel), сообщает Reuters.

Судья Дин Очиаи из Гонолулу пришел к выводу, что компании вели недобросовестную и вводящую в заблуждение политику с 1998 по 2010 год, так как знали о том, что препарат может не иметь никакого эффекта или проявлять только часть эффекта для выходцев из Восточной Азии и островов Тихого океана.

BMS и Sanofi, которые в партнерстве производят Plavix, сделали совместное заявление о том, что судебное решение не было поддержано научными доказательствами и пообещали подать апелляцию.

Plavix назначают для предотвращения инсультов и сердечных приступов. Антикоагулянт должен активироваться собственными ферментами организма, которые могут варьироваться генетически.

Исследования показали, что около 14% китайских пациентов не могут должным образом метаболизировать препарат, по сравнению с 4% чернокожих и 2% белых пациентов. В 2010 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новую предупреждающую этикетку для Plavix, чтобы отразить эту информацию.

Компании также столкнулись с аналогичным судебным процессом со стороны штата Нью-Мексико.

gxpnews