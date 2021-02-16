СФ предложил лечить орфанные заболевания за счет повышенной ставки НДФЛ

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал главе Минздрава Михаилу Мурашко разработать механизм, при котором средства, полученные в виде налога с доходов свыше 5 млн рублей, будут направляться на лечение как детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, так и совершеннолетних пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст рекомендаций проведенного комитетом круглого стола по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных орфанными (редкими) заболеваниями.

«Рекомендовать Минздраву разработать механизм обеспечения преемственности (передачи документов пациента во взрослую поликлинику) при оказании медицинской и лекарственной помощи детям с жизнеугрожающими заболеваниями (в том числе со спинальной мышечной атрофией), лечение которых с 2021 года планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, полученных в виде налога с доходов, превышающих 5 млн рублей, после достижения ими 18 лет и переходе во взрослую сеть здравоохранения», — говорится в документе, направленном Мурашко.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра» для организации лечения детей с тяжелыми заболеваниями, обеспечения их лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в России.

«Необходимо обеспечивать всей необходимой медицинской помощью, включая лекарственную терапию, взрослых пациентов с заболеваниями, включенными в перечень заболеваний для обеспечения за счет средств фонда «Круг добра». Дети, страдающие редкими заболеваниями, взрослеют, но с возрастом они не излечиваются. Важно соблюсти права граждан на охрану здоровья, несмотря на возрастной критерий, и параллельно с работой фонда решить вопрос с лекарственным обеспечением взрослых пациентов с теми же заболеваниями», — цитирует агентство зампреда комитета СФ по соцполитике Татьяну Кусайко.

Кусайко добавила, что дефицит финансирования расходов на лекарства для лечения орфанных заболеваний в регионах ставит вопрос о необходимости организовать систему преемственности лечения и обеспечения его доступности при достижении ребенком 18 лет. В последние годы число взрослых пациентов, для которых есть лечение, начало превалировать над числом детей с наследственными заболеваниями.

gxpnews