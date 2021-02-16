Российские фармкомпании увеличили производство лекарств в январе на 84%

За январь 2021 года российские фармпроизводители изготовили лекарственных препаратов на 42,7 млрд руб., что на 84,1% больше, чем в январе прошлого года, сообщает Росстат. Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в январе на 74,9% в годовом выражении.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,05 млрд доз, что на 6% меньше, чем в январе 2020 года, и на 18,1% меньше, чем в декабре прошлого года. В ампулах их выпущено 560 тыс. штук, что в три раза больше, чем в январе прошлого года, но на 29,8% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство фармацевтических субстанций в январе увеличилось на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем 2020 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 35,3%.

Выпуск провитаминов, витаминов и их производных составило 46 тонн, что на 90,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2020 года на 93,7%, составив 49 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 20,77 млн упаковок, что на 25% больше, чем в январе 2020 года. Клейких перевязочных материалов – 13,72 млн упаковок, что на 27,1% меньше, чем в январе прошлого года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, увеличился на 2,2% по сравнению с январем 2020 года и составил 1,1 млрд руб.

gxpnews