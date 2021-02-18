Десять стран мира израсходовали 75% мировых запасов вакцин

Вакцины от COVID-19 распространяются в мире несправедливо и неравномерно, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на специальной встрече Совета Безопасности, посвященной вакцинам. На данный момент десять государств израсходовали 75% всех произведенных вакцин, передает его слова канал France 24.

«Миру срочно нужен глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимыми ресурсами, научным опытом, производственными и финансовыми возможностями», — добавил Гутерриш.

Он заявил, что 20 крупнейших экономик мира должны создать целевую группу по финансированию и осуществлению вакцинации во всем мире, и предложил поддержку этой инициативы со стороны ООН.

«Если вирусу позволить распространиться в странах «глобального Юга» как лесной пожар, он будет мутировать снова и снова. Новые варианты могут стать более контагиозными, более смертоносными и потенциально угрожать эффективности существующих вакцин и средств диагностики», — сказал Гутерриш.

В начале февраля ВОЗ сообщала о том, что в первой половине 2021 года направит в страны Африки 90 млн доз вакцин по программе COVAX. Это поможет странам континента, где проживают более миллиарда человек, иммунизировать 3% населения. К концу 2021 года планируется вакцинировать 20% африканцев, поставив в Африку 600 млн доз.

Помимо COVAX вакцинацию в Африке осуществляет Африканский союз. Он планирует обеспечить континенту 670 млн доз, которые будут распределены между странам в 2021 и 2022 годах. Африканский экспортно-импортный банк выплатит производителям два млрд долл. от имени африканских государств, чтобы облегчить решение финансовых вопросов.

Николай Соколов

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