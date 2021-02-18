Минздрав утвердил список уполномоченных лиц фармпроизводителей по правилам ЕАЭС

Минздрав России утвердил список лиц, аттестованных в качестве уполномоченных фармпроизводителей государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте министерства. Процедура аттестации стартовала 10 февраля, первыми утвержденными лицами стали сотрудники НМИЦ им. В.А. Алмазова, компаний «Фармстандарт-Томскхимфарм», «Фармстандарт-Лексредства» и «КРКА-РУС».

«Утверждение списка аттестованных лиц является важным шагом в реализации принципов регулирования общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, обеспечения их соответствия всем стандартам качества», — сообщил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

Уполномоченные фармпроизводителей подтверждают соответствие препаратов на евразийском рынке тем требованиям, которые были установлены при их регистрации. Также они гарантируют, что лекарства созданы в соответствии с правилами производственной практики ЕАЭС. Рынок фармацевтики в ЕАЭС заработал в 2017 году, его создание предполагает установку единых требованиях для лекарств, правил их регистрации и экспертизы. Зарегистрированные по евразийским правилам препараты могут свободно обращаться в странах ЕАЭС.

Григорий Дубов

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