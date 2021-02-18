Вакцина от туберкулеза вошла в TOP10 изобретений России в 2020 году

Роспатент назвал 10 лучших изобретений года. В их числе вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза Центра им. Гамалеи. Ранее известные вакцины не оказывали такого воздействия на человека.

В TOP10 лучший российских изобретений 2020 года вошла вакцина от туберкулеза, созданная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Роспатента. Как уточняет «РИА Новости», речь идет о полиантигенной вакцине для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза.

Вакцина обладает двойным эффектом: она защищает от заражения туберкулезом и помогает заболевшему человеку вылечиться. «В <…> состав препарата входят два компонента: антиген, который сразу формирует иммунный ответ организма и на бактерии, которые находятся в активной фазе, и на бактерии в спящем состоянии, и вещество, которое избирательно стимулирует звенья иммунного ответа», — указывается в материалах ведомства. В Роспатенте отметили, что другие вакцины не оказывали двойного действия на организм человека.

В октябре 2020 года в Великобритании больше 1 тыс. добровольцев приняли участие в испытании вакцины от туберкулеза (БЦЖ, или вакцина Кальмета – Герена). Британские ученые хотели оценить, насколько эффективен препарат в борьбе с коронавирусом. Считается, что вакцина от туберкулеза усиливает реакцию иммунитета на другие инфекции и человек сможет выработать временную резистентность и к COVID-19.

Испытания организовал международный фонд BRACE, который также намеревался привлечь к исследованиям противотуберкулезной вакцины 10 тыс. волонтеров из Испании, Нидерландов, Бразилии и Австралии. Основные участники испытаний — врачи и работники домов престарелых, так как они подвержены наибольшей угрозе заражения коронавирусом.

Григорий Дубов

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