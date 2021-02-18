Центр планирования и организации лекобеспечения начал закупки лекарств по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных нозологий.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, созданный в ноябре 2020 года, объявил первые аукционы. Планируется закупить ряд препаратов для лечения высокозатратных нозологий.

– Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 878 945 472,00 руб.

– Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 514 844 912,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 36 992 070,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 177 048 856,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 71 333 560,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

–Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл и/или 20 мг/мл, 20 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 241 443 782,72 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

– Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл руб.

Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.

– Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 422 386 018,57 руб.

Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.

– Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 146 538 318,89 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

– Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 464 250,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2021.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

pharmvestnik