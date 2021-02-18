PharmaSpace вошел в шорт-лист номинантов самой престижной отраслевой премии «Платиновая унция»

Оргкомитет конкурса «Платиновая унция 2020» утвердил номинантов этой старейшей и престижной премии фармотрасли. В шорт-лист номинации «Digital-Проект» категории «Проект года 2020» вошел пилотный проект B2B интернет-платформа прямых контактов и цифровых контрактов между аптечными сетями и фармпроизводителями PharmaSpace.

«Мы очень рады и горды тем, что экспертное сообщество и оргкомитет «Платиновой унции» посчитали обоснованным поддержать включение пилотного проекта PharmaSpace именно в номинацию «Digital-Проект» категории «Проект года 2020», – сказал генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. – Проект был успешно запущен на фармацевтическую бизнес-орбиту в 2020 году и сейчас переведен в постоянно действующую фазу. Наша общая цель – достигать большей эффективности, прозрачности, гибкости и скорости взаимоотношений и информационного обмена между основными игроками нашей отрасли. PharmaSpace нацелен именно на это, и потому все больше и больше партнеров в логистике, фармпроизводстве, фармрознице используют этот дополнительный диджитал-инструмент для улучшения лекарственного обеспечения России. Признание роли данного проекта станет еще большим стимулом для всей нашей команды к дальнейшему развитию и совершенствованию. Надеемся на вашу поддержку».

С 22 февраля по 31 марта пройдет второй тур голосования экспертного совета «Платиновая унция» и независимый аудит результатов.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 22 апреля.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть предоставлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

Группа компаний «Сантэнс» – крупнейший информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, который с 2000 года оказывает услуги по таможенному оформлению и логистике лекарственных препаратов на территории России.

«Платиновая унция» – всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли, один из старейших и уважаемых профессиональных конкурсов российского фармацевтического рынка. Победителей «Платиновой унции» ежегодно определяет экспертный совет, куда входят около 100 представителей фармацевтической отрасли.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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