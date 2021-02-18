Власти Москвы заключили офсетный контракт с Московским эндокринным заводом

Столичные власти заключили офсетный контракт с Московским эндокринным заводом, который предусматривает госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в редакцию сообщении Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий – в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания. В настоящий момент совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок 72,7 млрд руб.», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Поставщик пятого офсета был определен по итогам открытого конкурса, на который была подана одна заявка – от Московского эндокринного завода. Комиссия рассмотрела это предложение и определила, что оно соответствует всем условиям конкурсной документации.

«В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Москва в свою очередь гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 млрд рублей в течение 8 лет», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Начиная с 2017 года, в столице было заключено четыре офсетных контракта, в том числе по созданию двух фармацевтических производств («Биокад» и «Р-Опра») и предприятия по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов («Гемамед»). Предметом четвертого офсета, заключенного в 2020 году с компанией «Вимм-Билль-Данн», стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов; объем инвестиций в проект – 2,1 млрд руб.

Компания «Биокад» уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», а компания «Р-Опра» ведет строительство. Общий объем инвестиций в локализацию двух фармпроизводств составит 8,8 млрд руб.

При реализации проекта бизнес может также рассчитывать на различные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

Фото: МЭЗ

Елена Сидорова

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