Глава «Эвалар» Лариса Прокопьева награждена Почетной грамотой ТПП РФ

Президент Алтайской ТПП Борис Чесноков 16 февраля в Бийске вручил основательнице и руководителю ЗАО «Эвалар» Ларисе Прокопьевой почетную грамоту ТПП РФ. Грамота вручена «за значительный вклад в формирование современной промышленной инфраструктуры в Алтайском крае, создание крупнейшего в Российской Федерации фармацевтического производства биологически активных добавок, многолетнее плодотворное сотрудничество с Алтайской ТПП».

В ассортиментном портфеле «Эвалар» более 300 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска. Это первая в России фармкомпания, реализовавшая принцип полного цикла производства от выращивания растительного сырья до упаковки готовой продукции, подчеркивают в «Эвалар». Сегодня компания экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира.

В прошлом году предприятие запустило второй производственный комплекс в Алтайском крае, где локализовала производство лекарственных средств, увеличив собственные производственные мощности в полтора раза – до 5 млн таблеток и капсул в год.

«Совершенствуя свое предприятие, вы способствуете социально-экономическому развитию нашего региона, — подчеркнул заслуги компании Борис Чесноков. — Благодаря такой активной работе бренд «Эвалар» узнаваем по всей России и за рубежом».

Он так же добавил, что «Эвалар» состоит в Алтайской ТПП с 2000 года и «строит деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, полностью разделяет и следует в своей работе корпоративным принципам Алтайской ТПП: открытость, доверие, порядочность, профессионализм, обязательность».

В следующем году «Эвалар» отметит 30-летний юбилей.

Материал партнера: «Эвалар»

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