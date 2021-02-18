Получившие вакцины от COVID-19 страны возвращают и уничтожают препараты

ЮАР хочет вернуть 1 млн доз вакцины AstraZeneca Институту сыворотки Индии, который производит препарат. В то же время в Японии предлагают выбрасывать неиспользованные дозы вакцины Pfizer из-за недостатка специальных шприцев.

ЮАР выразила намерение вернуть 1 млн доз вакцин AstraZeneca производителю, Институту сыворотки Индии, передает The Economic Times. Поставка миллиона доз вакцины в страну завершилась на прошлой неделе, в ближайшие несколько недель должны прибыть еще 500 тыс. доз.

Южная Африка приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca в начале февраля. Власти страны приняли такое решение после публикации результатов исследования, которое показало, что вакцина не способна защитить организм человека от южноафриканского штамма коронавируса B.1.351.

Исследование проводилось специалистами Университета Витватерсранда и Аналитическим исследовательским подразделением по изучению инфекционных заболеваний (VIDA). Эксперты утверждают, что до распространения B.1.351 вакцина AstraZeneca снижала число легких случаев заболевания на 75%, но после этого ее эффективность снизилась до 22%.

Reuters сообщает, что страна будет вакцинировать медработников препаратом J&J. Сначала в ЮАР прибудут 80 тыс. доз, а всего планируется привить 500 тыс. медработников.

В то же время власти Японии пытаются понять, каким образом можно увеличить количество прививок вакциной Pfizer от COVID-19 из каждого флакона. Один флакон препарата Pfizer рассчитан на шесть инъекций, но для извлечения этого количества доз требуются специальные шприцы. Стандартными шприцами можно сделать только пять инъекций.

Генеральный секретарь Кабмина Японии Кацунобу Като во вторник заявил, что лишние дозы препарата будут уничтожаться. «Что касается того, что осталось во флаконах и шприцах, то неиспользованное будет утилизировано», – передает его слова Reuters.

В то же время другой японский чиновник, министр по делам административной реформы Таро Коно заявил, что страна попытается как можно быстрее получить специальные шприцы (с малой «мертвой зоной»), с помощью которых можно вводить шесть доз из одного флакона

«Это ценная вакцина, я полон решимости получать шесть доз из одного флакона, несмотря ни на что», – цитирует Коно ABC News.

Николай Соколов

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