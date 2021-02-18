Объявлен донабор в Общественный совет при Минздраве

Общественная палата проводит конкурсный отбор в составы общественных советов при министерствах и ведомствах. Минздрав намерен расширить состав своего Общественного совета и набрать еще 11 членов.

С 15 февраля по 9 марта Общественная палата принимает заявления для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов. В том числе, в связи с расширением состава, объявлен донабор 11 членов Общественного совета при Минздраве, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, будет проведен отбор 16 членов в Общественный совет при Росздравнадзоре.

Отбор кандидатов производится из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями.

Членом общественного совета может стать гражданин России, достигший возраста 21 года, с опытом работы по профилю деятельности Министерства не менее одного года и не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Министерства.

Общественный совет при Минздраве проводит общественный контроля за деятельностью министерства, включая рассмотрение проектов общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, ход проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценку эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельности министерства и отчетов об их исполнении, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством. В состав совета входит пять комиссий, в том числе Комиссия по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Подробности об участии в конкурсе размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

Елена Сидорова

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