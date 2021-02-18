Во Франции начались продажи убивающей коронавирус маски

Компания BioSerenity заявила, что разработала маску, которая может защищать от коронавируса на 99,9%. Продажи медицинского изделия уже стартовали во Франции по цене 1,49 евро (133 руб.).

Французская производитель масок BioSerenity объявила о своей новой разработке – первой в мире маске, способной «фильтровать и обеззараживать» воздух от коронавируса благодаря использованию текстильного слоя, который «убивает» вирус. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Маска получила европейскую сертификацию (CE) для своей версии респиратора и ожидает вскоре сертификации его хирургического варианта. Маска Cidaltex является одноразовой и защищает от коронавируса в течение четырех часов. В ее разработке также участвовали исследователи из Университета Лилля, Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) и Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Маска состоит из четырех фильтрующих бактерицидных и вирулицидных слоев, уничтожающих вирус с помощью двух молекул: циклодекстрина и четвертичного аммониевого соединения. Согласно проведенным исследованиям, респиратор убивает до 99,9% вирусов менее чем за пять минут и до 99,96% — через два часа использования.

Продажи маски во Франции уже начались, ее цена составляет 1,49 евро или 133 руб., а стоимость хирургической версии изделия будет составлять 0,44 евро или около 40 руб.

Фото: cidaltex.com

Владимир Заболотских

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