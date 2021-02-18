Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита фармсубстанции этанола

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита фармсубстанции этанола. В министерстве добавили, что и жалоб со стороны ее потребителей не поступало. А единственный на данный момент поставщик этилового спирта в России объяснил увеличение цены на субстанцию подорожанием сырья для ее производства.

Дефицита фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) в России нет, сообщили «ФВ» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. У единственного на сегодня поставщика субстанции — АО «РФК» (обладает двумя необходимыми лицензиями на производство) — есть более 1 млн литров фармсубстанции, которая может быть куплена производителями. Ранее производители сообщали об отсутствии поставок субстанции после введения новых правил использования спирта при производстве лекарств.

«Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанола) есть в доступе, и в Минпромторг России не поступало обращений от потребителей фармацевтической субстанции этанола о невозможности ее приобретения», — заявили в пресс-службе ведомства. Там также сообщили, что производственные мощности «РФК» позволяют компании производить 26 млн литров субстанции в год, при этом при необходимости производство можно нарастить до 40 млн литров в год.

Руководитель департамента продаж «РФК» Евгений Повышев сообщил «ФВ», что, по сведениям компании, объем потребления фармацевтической субстанции спирта этилового составляет 10—20 млн литров в год. «Таким образом, можно говорить о том, что объем производства АО «РФК» обеспечит потребности рынка в фармацевтической субстанции», — указал он.

Лицензии

Минпромторг со своей стороны выдал лицензию девяти производителям фармацевтической субстанции этанола, в том числе до вступления в силу изменений в законодательство, сообщили в ведомстве. «После приведения производства в соответствие с нормами действующего законодательства (при необходимости внести изменения в лицензию, выданную Минпромторгом России) они могут претендовать на получение лицензии от Росалкогольрегулирования», — пояснили в министерстве. При этом также указали, что у основных участников рынка было больше года на получение лицензии от РАР.

В пресс-службе АО «РФК» сообщили «ФВ», что компания подала заявление на получение необходимой лицензии Росалкогольрегулирования в июне 2020 года. Тогда компания получила от ведомства несколько отказов, но после выполнения всех требований лицензию все-таки выдали. Это случилось в сентябре прошлого года.

Что сообщали производители

Как ранее писал «ФВ», производители лекарственных препаратов сообщали о проблемах на производстве после вступления в силу новых правил использования этанола. Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) указывала, что они привели к сокращению числа поставщиков субстанции и подорожанию ее в цене.

В частности, завод компании «Вифитех», которая специализируется на производстве растительных препаратов, практически остановил работу, так как в январе не было ни одной поставки фармсубстанции. «Возможные поставки спирта мы оплатили заранее по цене, вдвое превышающей прежнюю цену спирта, но его нет и по этой цене», — объяснял тогда генеральный директор компании Сергей Постельников.

Председатель Координационного совета «АПФ» Надежда Дараган в свою очередь сообщила «ФВ», что три крупных производителя спиртосодержащих препаратов, которые входят в ассоциацию, получили первые поставки фармсубстанции этанола от АО «РФК» примерно в середине февраля. При этом фармсубстанцию закупили по цене 1200 руб. за ДАЛ (10 л). Дараган уточнила, что цена субстанции подорожала практически в два раза — в сентябре прошлого года она стоила 650—670 руб. за ДАЛ.

Цена

В пресс-службе АО «РФК» пояснили «ФВ», что стоимость фармсубстанции этанола увеличилась из-за подорожания сырья для ее производства. Так, в компании указали, что фармацевтическая субстанция этилового спирта вырабатывается из различных видов сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья. К ним относятся, например, зерно или меласса — побочный продукт сахарного производства. Зерно и сахар являются биржевыми товарами, увеличение спроса на них порождает рост цен, объясняют в компании.

«АО «РФК» столкнулось с резким увеличением стоимости мелассы, цена на нее с января 2020 года выросла на 340%. В декабре 2020 года это привело к увеличению цены на фармацевтическую субстанцию в среднем на 37%, что по расчетам может минимально отразиться на стоимости спиртосодержащих препаратов — в пределах 3,5%. В случае нормализации ценовой политики поставщиков мелассы и уменьшения стоимости сырья для производства спирта отпускная цена на субстанцию также может быть скорректирована и снижена производителем», — объяснили в АО «РФК».

Новые правила использования этанола при производстве лекарств вступили в силу в конце декабря прошлого года. Теперь производители могут использовать только фармацевтическую субстанцию. Правила также изменились для поставщиков субстанции — они должны производить ее только из собственного спирта. Для этого им необходимо иметь две лицензии на производство: от Минпромторга и Росалкогольрегулирования (РАР).

Маргарита Грошева

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