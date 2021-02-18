«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации фармдистрибьюторов

Оргкомитет XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил номинантов в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств». В шорт-лист вошли компании «Протек», «Гранд Капитал», «Катрен», «Пульс», «Р-Фарм».

Обладателем «Платиновой унции» в дистрибьюторском секторе на протяжении четырех последних лет становилась компания «Протек». «Р-Фарм» стала единственной новой компанией в этой номинации по сравнению с прошлым годом.

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинация «Дистрибьютор лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств» и «Аптечная сеть года». В этом году на втором этапе конкурса в этой категории будет также введена новая номинация «Онлайн-сервис».

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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