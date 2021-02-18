BMS и Sanofi назначили штраф на 834 млн долл. за введение в заблуждение покупателей «Плавикса»

Компаниям BMS и Sanofi назначен штраф в размере 834 млн долл. за введение в заблуждение потребителей из штата Гавайи при продаже «Плавикса». Производители не указали на препарате существующие риски для здоровья людей азиатского происхождения.

Американскую и французскую фармацевтические компании Bristol Myers Squibb (BMS) и Sanofi обязали выплатить штату Гавайи, США, более 834 млн долл. Суд пришел к выводу, что фармпроизводители не предупредили должным образом пациентов о рисках для здоровья, связанных с применением антитромбозного препарата «Плавикс», пишет агентство Reuters. Компании производят лекарственное средство для разжижения крови, ставшее лидером продаж, в рамках совместного предприятия.

834 млн долл. были присуждены в качестве гражданско-правового взыскания за нарушение законов штата Гавайи о защите прав потребителей в результате проведения ненадлежащей маркетинговой кампании препарата. Судья Дин Очиаи в городе Гонолулу, выносивший решение по делу, добавил, что BMS и Sanofi занимались бизнесом, вводившим в заблуждение потрибителей, с 1998 по 2010 год.

Производители не изменили этикетку на лекарственном средстве, чтобы предупредить врачей и пациентов о возможных последствиях для здоровья гавайцев, несмотря на то что знали о них. Обвинение считает, что компании сознательно скрывали информацию о том, что антикоагулянт «Плавикс» неэффективен для 30% потребителей, являющихся выходцами из Восточной Азии и Тихоокеанских островов, с целью увеличить прибыль.

В свою очередь BMS заявила, что обе компании подадут апелляцию. «Решение суда не подкреплено законом и противоречит доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, – говорится в сообщении производителя. – Подавляющее количество научных данных свидетельствует о том, что «Плавикс» является безопасной и эффективной терапией, в том числе для людей азиатского происхождения».

Известно, что исследования действительно показали неспособность организма около 14% участников — выходцев из Китая усваивать препарат. Такие же случаи были отмечены среди пациентов африканского (4%) и европейского происхождения (2%).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2010 году выпустило новую этикетку «Плавикса», в котором отражается эта информация. При этом обе компании до сих пор сталкиваются с исками подобного рода. Не так давно обвинение касательно антикоагулянта подал американский штат Нью-Мексико.

Владимир Заболотских

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