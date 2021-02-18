Северную Корею обвинили в попытке взлома серверов Pfizer

Северная Корея попыталась взломать серверы американской фармацевтической компании Pfizer с целью украсть технологию производства вакцины от COVID-19. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей южнокорейской разведки.

Остается неизвестным, была ли кибератака успешной. Представители Pfizer никак не прокомментировали данную ситуацию. Обвинения в отношении Пхеньяна прозвучали в ходе закрытых слушаний комитета Национальной ассамблеи по разведке Южной Кореи.

«В ходе кибератаки, которой подвергалась Pfizer, была произведена попытка похитить данные о вакцине от COVID-19 и лекарственных средствах», – заявил журналистам оппозиционный член Южнокорейской парламентской разведывательной комиссии Ха Тэ Кеунг. Он добавил, что Южная Корея столкнулась с резким ростом числа хакерских нападений со стороны Северной Кореи — на 32% в годовом исчислении на фоне пандемии. Национальная разведывательная служба Южной Кореи также сообщила, что пресекла попытки взломать серверы южнокорейских компаний, разрабатывающих вакцины от коронавируса.

По словам экспертов в области здравоохранения, северокорейская кибердеятельность, возможно, нацелена на кражу данных и их продажу, а не на их использование для разработки вакцины.

Попытка похищения данных состоялась, несмотря на заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына об отсутствии пандемии коронавируса в стране. Более того, Пхеньян запросил вакцины от коронавируса и вскоре получит почти 2 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Количество случаев попыток взлома серверов фармацевтических компаний и государственных регуляторов увеличилось. В ноябре прошлого года Microsoft сообщила о попытках кражи данных о вакцинах северокорейскими и российскими хакерами у девяти производителей препаратов. Причем некоторые из них оказались успешными.

Владимир Заболотских

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