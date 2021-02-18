Комбинация «Kитруды» и «Ленвимы» показала хороший результат в борьбе с ПКР в III фазе испытаний

Комбинация препаратов «Kитруда» и «Ленвима» от MSD и Eisai показала значительные улучшения ряда показателей у пациентов c почечно-клеточным раком по сравнению с лекарственным средством «Сутент» от Pfizer.

Компания MSD (в США и Канаде – Merck & Co) представила исследования III фазы CLEAR, в котором препараты «Kитруда» и «Ленвима» от MSD и Eisai сравнивались с «Сутентом» от Pfizer при лечении пациентов с запущенным почечно-клеточным раком (ПКР). Об этом сообщает издание BioSpace.

Согласно данным исследования, эта комбинация продемонстрировала статистически и клинически значимые улучшения выживаемости без прогрессирования (PFS), общей выживаемости (OS) и частоты объективного ответа (ORR) по сравнению с «Сутентом».

«Кейтруда» и «Ленвима» продемонстрировали среднюю выживаемость без прогрессирования заболевания в течение двух лет, и у семи из 10 пациентов был зафиксирован объективный ответ. Эта комбинация также значительно улучшила общую выживаемость по сравнению с сунитинибом [«Сутентом»], снизив риск смерти на 34%. Эти результаты предполагают, что эта комбинация может повлиять на клиническую практику против этого разрушительного типа рака», — заявил онколог в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке Роберт Моцер.

ПКР является наиболее распространенной формой рака почки, 90% случаев такого типа рака составляют ПКР. У мужчин он встречается в два раза чаще, чем у женщин. У примерно 30% пациентов с ПКР находят метастазы при постановке диагноза, у примерно 40% больных метастазы развиваются после первичного хирургического лечения локализованного ПКР. Показатели выживаемости сильно зависят от стадии постановки диагноза, при этом пятилетняя выживаемость при метастатическом поражении почки составляет 12%.

В конце января «ФВ» сообщал, что группе американских исследователей удалось использовать технологию редактирования генов CRISPR/Cas9 для выявления динамики развития и прогрессирования метастазов рака. У специалистов получилось проследить путь развития метастазов и обнаружить центр опухоли.

Николай Соколов

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