Вакцина «Спутник V» сертифицирована в Узбекистане

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» сертифицирована в Республике Узбекистан, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Спутник V» уже зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

«Спутник V» одобрен к применению в 28 странах, что символизирует огромный успех российской науки и ее существенный вклад в спасение миллионов жизней. Поставки вакцины в Узбекистан станут важным шагом для профилактики коронавируса в стране», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира; это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%; вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

gxpnews