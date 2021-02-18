Компания «Р-Фарм» признана лучшим региональным агентом Illumina

Фармпроизводители «Р-Фарм» и «Альбиоген» (входит в группу компаний «Р-Фарм») были признаны лучшими дистрибьюторами оборудования и реагентов для генетических исследований компании Illumina в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по результатам 2020 года, сообщает ГК.

Награждение состоялось в рамках ежегодного форума Illumina Global Sale Meeting 2021, который в этом году проходил в онлайн-формате.

Компания Illumina является мировым лидером в области генетических исследований — секвенирования нового поколения (NGS). Благодаря уникальным технологиям, а также высокому качеству оборудования и реагентики, около 90% мировых данных по секвенированию получены на платформах Illumina.

«За прошедший год мы значительно расширили ассортимент товаров, добавив в продуктовый портфель новый секвенатор NextSeq2000 и наборы реагентики. На 2021 у нас большие планы дальнейшего увеличения объема продаж, связанные прежде всего, с медицинской регистрацией и выводом комплекса оборудования Illumina на рынок клинической диагностики, а также за счет планируемого расширения географии продаж на рынках стран СНГ», — рассказал генеральный директор компании «Альбиоген» Андрей Фролов.

«Р-Фарм» выступает официальным представителем Illumina в России и странах СНГ, поставляя оборудование и реагенты ведущим медицинским и научным учреждениям, в том числе в Московские медицинские университеты имени Сеченова и Пирогова, Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, Научно-исследовательский институт имени Герцена, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина, Курчатовский институт и многие другие.

gxpnews