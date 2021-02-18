Выручка компании Teva в 2020 году снизилась на 1% на фоне пандемии

Выручка израильской фармацевтической компании Teva за 2020 год снизилась на 1% до $16,7 млрд в годовом выражении, сообщает компания. Основной причиной, повлиявшей на этот показатель, стало падение дохода от продаж препаратов для терапии онкологических и респираторных заболеваний, а также препарата «Копаксон» (для терапии рассеянного склероза) на фоне развития пандемии COVID-19.

В 2020 году годовая чистая прибыль компании на одну акцию выросла на $0,17 и достигла отметки в $2,58 доллара. В 2021 году компания ожидает роста годового дохода до $16,8 млрд, а чистой прибыли на акцию — до $2,7.

Выручка в сегменте «международные рынки» (ключевые — Россия, Япония и Израиль) в IV квартале 2020 года составила $572 млн, что на $6 млн или на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост выручки в местных валютах на 5% из-за увеличения продаж на большинстве из рынков частично был компенсирован снижением продаж в Японии из-за установленных правил ценообразования.

Затраты на исследования и разработки составили 5,6% от общей выручки, или $941 млн, по сравнению с $1 млрд в предыдущем периоде. Снижение этого показателя компания связывает со стадиями своих проектов и с оптимизацией на производственных площадках.

«Пандемия оказала минимальное влияние на наши исследовательские программы и планы по запуску новых продуктов, а благодаря предпринятым мерам по защите здоровья сотрудников, мы смогли организовать бесперебойную поставку лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций из нашего портфеля по всему миру. В 2021 году мы продолжим оптимизировать свои производственные мощности и продуктовый портфель, увеличим рентабельность, а также продолжим снижать долговую нагрузку для достижения долгосрочных финансовых целей», — прокомментировал президент и генеральный директор компании Teva Коре Шульц.

gxpnews