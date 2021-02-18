«Фармстандарт» может возобновить выпуск «Фенотропила» под новым названием

Компания «Фармстандарт» подала заявку на введение в гражданский оборот трех серий «Актитропила» (действующее вещество фонтурацетам, более известное под названием «Фенотропил»), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на реестр Росздравнадзора. Компания также зарегистрировала в реестре предельных отпускных цен на ЖНВЛП стоимость препарата на уровне 735 руб. за упаковку 30 таблеток без НДС, оптовых и розничных надбавок.

Патентами на фонтурацетам владеют супруги Роман и Валентина Ахапкины. Но «Фармстандарт» аннулировал один из патентов на препарат и зарегистрировал свой дженерик еще в прошлом году, утверждает издание.

Суммарный объем продаж препаратов на основе фонтурацетама в 2021 году может достичь 1,5 млрд руб., прогнозирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С 2017 года препарат не производится, так как у супругов Ахапкиных возникли разногласия с «Валента Фармацевтикой», выпускавшей лекарство на своих мощностях. До этого времени в рознице продавалось ежегодно примерно 1,5 млн упаковок фонтурацетама под брендом «Фенотропил» на сумму 1,6 млрд руб., добавляет Беспалов.

Предмет патента Ахапкиных очень спорный, считает опрошенный изданием патентный поверенный Алексей Михайлов.

«Два пункта патента защищают состав препарата, однако всем понятно, что он всегда был таким и никто ничего не изобретал», — поясняет Михайлов.

У препарата в России есть и другие зарегистрированные дженерики — от израильской Teva и от «Валенты Фарм».

gxpnews