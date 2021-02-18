«Почта России» может заняться доставкой лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил использовать ресурсы «Почты России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами, сообщают «Известия». По данным издания, госкомпания практически готова к такому формату. Розничная лицензия у нее уже есть, ожидается получение оптовой, которая позволит хранить и транспортировать лекарства.

Участники аптечного рынка, в свою очередь, считают, что говорить о дистанционной торговле рецептурными препаратами до повсеместного введения электронных рецептов в России преждевременно.

«Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию», — рассказали изданию в госкомпании и пояснили, что розничная лицензия уже есть у ряда отделений почтовой связи.

В госкомпании также добавили, что пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений действуют с 2019 года. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, республик Башкортостан и Чувашия.

Чтобы новый формат торговли заработал, необходимо создать рабочую группу при правительстве, поскольку дальнейшие действия носят межведомственный характер, уверены в ВСП.

gxpnews