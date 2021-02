Вакцина Pfizer дает более слабый иммунитет при заражении «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2

Согласно исследованиям, проведенным компаниями Pfizer и BioNTech, их вакцина от COVID-19 оказалась слабее против «южноафриканского» штамма коронавируса. Новый вариант SARS-CoV2 снизил уровень антител на две трети по сравнению с их числом при вакцинации людей, зараженных более распространенным штаммом.

BNT162b2 вакцина от COVID-19, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, показала значительно меньшую эффективность против южноафриканского варианта коронавируса, известного как 501Y.V2, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Клиническое исследование предполагает, что африканский штамм коронавируса может снизить защиту антител от вакцины Pfizer/BioNTech на две трети. Остается неизвестным, будет ли прививка эффективна против мутировавшего вируса, ведь до сих пор не существует установленного эталона для определения уровня антител, необходимого для выработки иммунитета от заболевания.

Компании заявили, что «нет никаких клинических доказательств» отсутствия защиты от этого варианта коронавируса для людей, привитых вакциной BNT162b2. Как сообщают производители вакцины, исследование показало, что вакцина все еще способна нейтрализовать вирус. Тем не менее Pfizer и BioNTech ведут переговоры с регуляторами о разработке обновленной версии своей мРНК-вакцины для борьбы с появляющимися мутациями коронавируса.

В рамках проведенного исследования ученые из обеих компаний и медицинского отделения Техасского университета (UTMB) создали вирус с помощью методов генной инженерии. В нем содержались те же изменения, что и в спайковом белке высококонтагиозного 501Y.V2. Спайк используется вирусом для проникновения в здоровые клетки человека и является основной мишенью для многих вакцин от COVID-19.

Исследователи протестировали искусственно полученный вирус на образцах крови, взятой у 20 привитых пациентов. В результате было обнаружено снижение количества нейтрализующих антител на две трети по сравнению с их уровнем при заражении наиболее распространенным вариантом SARS-CoV2.

Pfizer и BioNTech не первые производители, обнаружившие снижение эффективности своих вакцин против южноафриканского варианта коронавируса. Власти ЮАР приостановили иммунизацию населения с использованием вакцины от компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Причиной послужили предварительные данные испытания, показавшие, что прививка не защищает от легких и умеренных форм COVID-19, вызванных новым штаммом. Отрицательные результаты получили также известные фармацевтические фирмы Johnson & Johnson и Novavax.

Владимир Заболотских

pharmvestnik