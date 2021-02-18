Ушел из жизни Владимир Васильевич Агеев

Ушел из жизни Владимир Васильевич Агеев, который внес большой вклад в реализацию Стратегии Фарма-2020 в части приоритета импортозамещения и лекарственной безопасности на территории России.

Владимир Агеев в 1996–1998 годы занимал должность помощника министра здравоохранения, в 1997 году по инициативе Минздрава РФ создал Фонд «Здоровье» и смог реализовать много разносторонних проектов в области здравоохранения как его руководитель, стоял у истоков строительства ряда самых современных фармацевтических предприятий России, включая завод АО «Рафарма».

«Вокруг него всегда была теплая атмосфера надежности и успеха. Он умел быть лидером и достойным человеком. Пользовался огромным уважением и любовью», – отметил в соболезновании родным министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В 2009 году Президент РФ Владимир Путин одобрил проект «Рафарма», созданный в 2007 году совместно с немецкими и чешскими лидерами фармпроизводства, и «Внешэкономбанк» выдал Владимиру Агееву кредит на строительство завода в Липецкой области.

В ОЭЗ РУ «Тербуны» было построено фармпредпритие в соответствии с Европейским стандартом GMP. В 2014 году завод «Рафарма» получил сертификат GMP Минпромторга РФ и начал выпускать препараты из списка ЖНВЛП. Сотрудники «Рафармы» с благодарностью вспоминают профессионализм Владимира Агеева и его доброжелательный подход к сотрудникам.

В 2017 году компания «Рафарма» с портфелем препаратов на разных стадиях регистрации, коммерческой службой и собственными продажами вошла в состав ГК «Протек».

В 2005–2009 годах Владимир Агеев запустил ряд инновационных фармпроизводств в Московской области, в том числе площадку производства фармсубстанций и ГЛС на базе площадки ИПХФ РАН в городе Черноголовка.

В последние годы он разрабатывал и внедрял в практику технологию производства специального функционального питания. Руководитель Секции финансового контроля научной и инновационной инфраструктуры Совета Федераций РФ, советник Департамента макроэкономической политики и кластерного анализа ВЭБ Владимир Сидоров, выражая соболезнования, отметил, что эта технология не имеет аналогов.

Соболезнования семье Владимира Агеева, полковника в отставке, начальника отдела Управления конституционной безопасности Департамента по борьбе с терроризмом ФСБ, выразила Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. «За свой продолжительный и славный трудовой путь служения Отечеству Владимир Васильевич внес неоценимый вклад в дело обеспечения безопасности Родины, вырастил не одно поколение учеников. Его жизненный путь до последнего удара сердца является ярким примером добросовестного, честного и беззаветного служения Родине», – подчеркнули коллеги.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и руководство области также выразили соболезнования в связи с уходом человека, внесшего значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Владимир Агеев прожил наполненную жизнь. Он прошел весь путь с единственной супругой, воспитал двоих детей, профессионалов своего дела, и увидел своих троих внуков.

Родные и близкие Владимира Васильевича Агеева.

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«ФВ» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Агеева.

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