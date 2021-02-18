СПФО и РААС провели контрольную закупку рецептурных лекарств на сайтах «Еаптека» и «Здоров.ру»

СПФО и РААС провели контрольную закупку запрещенных к продаже в интернете рецептурных препаратов на интернет-сайтах «Еаптека» и «Здоров.ру». Результаты закупки переданы в Росздравнадзор, ФАС и прокуратуру.

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) совместно с Российской ассоциацией аптечных сетей (РААС) провели контрольную закупку рецептурных препаратов на интернет-сайтах «Еаптека» и «Здоров.ру» и зафиксировали нарушение правил онлайн-торговли. Об этом сообщила директор СПФО Лилия Титова на конференции «Фармоттепель 2021: Курс на выздоровление», организованной «ФВ». Ранее сообщалось, что РААС уличила интернет-аптеку «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру» в доставке рецептурных препаратов и пожаловалась на них в Генпрокуратуру.

СПФО обратился с жалобами в адрес Генеральной прокуратуры, Прокуратуры города Москвы, Роскомнадзора, Росздравнадзора и Федеральной антимонопольной службы на случаи нарушения законодательства в сфере дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов.

«На интернет-сайтах компаний «Еаптека» и «Здоров.ру» предлагаются к продаже дистанционным способом препараты, которые отпускаются в аптеках по рецептам врача. СПФО обратился к контролирующим организациям с просьбой провести проверку в отношении данных сайтов на предмет их соответствия действующему законодательству и приложил скриншоты и копии документов, подтверждающих факт дистанционной продажи и покупки лекарственных препаратов, включая курьерскую доставку», – заявила Титова.

Она отметила, что существующие правовые нормы онлайн-торговли лекарствами не предполагают каких-либо исключений и должны распространяться на всех ее участников. В СПФО считают, что все каналы отпуска лекарственных препаратов должны работать по единым правилам и в соответствии с едиными лицензионными требованиями. До тех пор, пока не будет сформирована система оборота электронных рецептов, об отпуске рецептурных препаратов говорить рано, сказала Титова.

«Не сложно организовать онлайн-торговлю, гораздо проблематичнее осуществить контроль за интернет-пространством. Мы понимаем, что без рецептурных препаратов услуга дистанционной торговли лекарствами становится менее востребованной. Но чтобы процесс был контролируемым и укладывался в законодательные нормы действующего порядка отпуска, без системы электронного рецепта не обойтись», – заявила она.

Как писал «ФВ», РААС, в состав которой входят крупнейшие игроки рынка, такие как «Ригла», «36,6», «Неофарм» и др., обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на интернет-аптеку «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру», которые, по утверждению ассоциации, занимаются дистанционной торговлей рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством. К жалобе ассоциация приложила чеки на рецептурные препараты, заказанные в обеих компаниях в конце января 2021 года. В «Сбер Еаптека» все отрицают и расценивают это обращение как «острое проявление конкурентной борьбы».

Елена Сидорова

Оксана Баранова

pharmvestnik