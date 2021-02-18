Аптеки заняли 0,2% российского e-com по итогам 2020 года

Средний чек в аптеках при дистанционной продаже лекарств по итогам года составил 2,327 руб. При этом средний чек в категории товаров «Красота и здоровье» демонстрирует положительную динамику на протяжении последних трех лет.

Аптеки на дистанционной торговле в 2020 году заработали 5,6 млрд руб. На их долю пришлось 0,2% всего локального рынка e-com. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбербанк, говорится в отчете компаний.

Средний чек в категории товаров «Красота и здоровье» демонстрирует положительную динамику: он вырос с 3,6 тыс. руб. в 2018 году до 3,8 тыс. в 2020-м. Данная товарная категория вошла в TOP5 по итогам прошлого года.

В целом российский рынок e-com достиг 3,221 трлн руб, сообщает АКИТ. Прошлогодний показатель превышен на 58,5%.