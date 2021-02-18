NC Logistic напомнил о свободе выбора 3PL-оператора в 2021 году

Фармацевтический оператор NC Logistic рассказал о проведении успешных интеграций с информационными системами партнеров в минувшем году и напомнил новым клиентам об акции «Свобода выбора 2021».

«С 1 февраля перестало действовать правило «15 минут» в части движения лекарств, – напомнил управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. – Не за горами 1 июля, когда регулятор снимет упрощения для приемки товара. Важно использовать этот период максимально эффективно и подготовить программные продукты, IT-решения для эффективной работы с маркированным товаром».

По мнению Гарольда Власова, многие компании полагают, что стали заложниками действующих контрактов и реализованных интеграций, поэтому настороженно относятся к взаимодействию с альтернативными провайдерами логистических услуг.

«В ушедшем году мы видели, как несовершенная работа системы маркировки лекарств нарушала традиционные связи между участниками товаропроводящей цепи и оказывала влияние на скорость обработки и доставки лекарств до конечного потребителя, – отметил он. – В условиях нестабильности и конкуренции компания должна иметь альтернативные инструменты, связанные с минимизацией рисков по работе с маркированным товаром».

Он также добавил, что акция компании NC logistic «Свобода выбора 2021» как раз относится к таким резервным инструментам. По условиям предложения, затраты на базовые решения по интеграции и автоматизации бизнес-процессов, которые участвуют в процессе обмена данными с ИС МДЛП, 3 PL-оператор берет на себя.

Успешным опытом автоматизации поделились клиенты NC Logistic: компании, представляющие российских и западных фармпроизводителей, а также фармдистрибьютор с собственной аптечной сетью.

По словам директора по логистике ОАО «Синтез» Эдуарда Пепеляева, ранее отработанные типовые процессы с «Синтез» ускорили интеграцию информационных систем NC Logistic и «Алиум».

Он поблагодарил команду 3 PL-оператора «за оперативную обратную связь и за умение слушать и слышать партнера». «Эффективная модель взаимодействия с бизнес-подразделениями холдинга «Биннофарм Групп» и качественный менеджмент внутри NC Logistic позволили пройти интеграцию максимально быстро», – заключил Эдуард Пепеляев.

Как рассказала руководитель отдела логистики ООО «Иннотек» (группа «Иннотера», Франция) Виктория Корсакова, процесс интеграции с WMS NC Logistic прошел в запланированные сроки. Проектная группа 3PL-оператора «эффективно решила задачу по адаптации интеграционных механизмов с учетом требований всех систем нашей компании и российских регуляторов, обеспечив высокую степень процесса автоматизации».

«Задача, которая стояла перед нашими IT-подразделениями, – автоматизировать программные процессы, учитывая особенности развитой филиальной сети «БСС», – рассказал коммерческий директор компании «БСС» Виктор Сажин. – Коллеги из NC Logistic успешно реализовали полномасштабную интеграцию с любым уровнем поставки на склад, от вторичных упаковок до палет, и внедрили принципиально новые ключевые показатели эффективности».

Для получения подробной информации об акции «Свобода выбора 2021» необходимо отправить запрос на e-mail: integration@nclogistic.ru

Материал партнера: NC Logistic

pharmvestnik