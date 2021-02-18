Борису Шпигелю – 68!

18 февраля свой 68-й день рождения отмечает основатель и председатель совета директоров ГК «Биотэк» Борис Исаакович Шпигель.

Коллектив ГК «Биотэк», друзья и соратники сердечно поздравляют его с этой знаменательной датой.

«Работа в фармацевтическом бизнесе во всем мире во время пандемии — это вызов, это опыт, это испытания. Главной целью для вас является забота об отечественном здравоохранении, о том, чтобы выполнять цели и задачи, поставленные правительством, улучшая качество жизни россиян, и сохранять доступные цены и отменное качество продукции на необходимом уровне.

Группа компаний «Биотэк» достойно проходит этот период, в первую очередь благодаря четкой стратегии, которую выработало руководство под вашим началом. Все, за что вы беретесь, вы доводите до конца.

Рейтинги ведущих аналитических агентств, в которых наша компания входит в первую десятку и показывает беспрецедентный рост, говорят именно о правильности выбранного вами пути.

Вы недавно говорили о том, что секрет успеха «Биотэка» — это команда. А ваш коллектив в свою очередь хочет сказать, что Вы – руководитель, о котором можно только мечтать. Желаем новых блестящих побед, крепкого здоровья вам и вашей семье. А главное – чтобы у вас всегда оставалась та самая любовь к жизни, целеустремленность, любознательность! И конечно, чтобы рядом долгие годы были те люди, на которых можно положиться в любой жизненной ситуации».

Редакция «ФВ» присоединяется к поздравлениям. Крепкого здоровья, больших и малых побед, покорения новых вершин!

Материал партнера: «Биотэк»

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