«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Аптечная сеть года»

Номинанты XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «Аптечная сеть года» были объявлены на заседании Оргкомитет. Претендентами на победу в конкурсе стали «36,6», АСНА, «Неофарм», «Ригла», «Эркафарм».

По сравнению с прошлым готом состав аптечной номинации не претерпел изменений. Победителем «Платиновой унции-2019» стала аптечная сеть «Ригла».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинация «Аптечная сеть года» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств» и «Дистрибьютор лекарственных средств». В этом году на втором этапе конкурса в этой категории будет также введена новая номинация «Онлайн-сервис».

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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