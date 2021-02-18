39 аптечных сетей подпадают под рассматриваемый в ГД закон об ограничениях

52 региона и 39 аптечных сетей подпадают под новый закон об ограничениях, который принят в первом чтении в Госдуме. При этом депутат Александр Петров допустил, что порог в 20% может быть изменен, но в целом закон будет принят.

39 аптечных сетей в 52 регионах России попадут под рассматриваемый в Госдуме закон об ограничении расширения аптечных сетей. Такие данные привела генеральный директор компании AlphaRM Анна Ермолаева на пленарном заседании ежегодной конференции «Фармоттепель 2021: Курс на выздоровление», передает корреспондент «ФВ». Она назвала несколько лидеров с долей рынка более 20% в отдельных регионах по итогам 2020 года:

ГК «Эркафарм», Санкт-Петербург – 35,8%;

«Антей», Волгоградская область – 48,9%;

«Имплозия», Ульяновская область – 32,4%;

«Дарб», Ингушетия – 50,6%;

«Планета здоровья», Пермский край – 61%.

Согласно проекту закона, доля рынка аптечной сети с выручкой более 400 млн руб. не может превышать 20%. Документ был принят Госдумой 10 февраля в первом чтении.

Депутат Госдумы Александр Петров отметил, что проект закона еще требует доработки. Для этого в ближайшее время снова соберется специальная рабочая группа. «Вопросов больше, чем ответов. Концепция принята, но есть много возражений. Нужна еще раз большая дискуссия. Регионы разные, системы обеспечения разные. 20% – цифра условная. Но концептуально закон такой нужен, мы же просили участников рынка самих отрегулировать, договориться по ряду пунктов, которые нашли отражение в данном законе, но этого не произошло», – сказал Петров во время пленарного заседания сегодняшней конференции. Он также высказался за ограничение роста аптечных сетей и поддержку малого бизнеса в фарме.

Изменения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены в Госдуму 2 марта 2020 года. Помимо ограничения сетей документ предлагает ограничить сумму выплат по маркетинговым контрактам до 5%, устанавливается ограничение по оплате поставок производителям до 90 дней. Аптеки не единожды высказывались против принятия законопроекта. Ранее они скептически относились к тому, что он будет принят в существующем сейчас виде, приводя в пример поспешное введение маркировки.

Екатерина Погонцева

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