Депутат Александр Петров призвал аптеки агитировать клиентов получать налоговый вычет

Покупателям нужно активнее напоминать о возможности получить налоговый вычет за приобретение лекарств, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Чтобы наладить этот процесс, нужна поддержка аптечных организаций, считает он.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров призвал аптечные предприятия активнее напоминать покупателям о возможности получать налоговый вычет за приобретение лекарственных препаратов. Необходимо в аптеках размещать объявления, которые будут напоминать гражданам о такой возможности, сказал он на пленарном заседании конференции «Фармоттепель 2021: Курс на выздоровление», передает корреспондент «ФВ».

По словам Петрова, это важно для перехода к системе лекарственного возмещения. Планировалось, что она заработает к 2023 году, однако депутат в своем выступлении не стал конкретизировать дату ее запуска.

Ранее он уже призывал россиян активнее пользоваться своим правом на налоговый вычет. Такая возможность появилась в 2019 году. В соответствии с Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ, вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, приобретенного по рецепту, выписанному лечащим врачом. Он ограничен 13% от 120 тыс. руб. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15,6 тыс. руб. При этом в сумму 120 тыс. руб. входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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