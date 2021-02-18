Аптечная сеть «36,6» отчиталась об итогах 2020 года. Выручка сети аптек выросла почти на 17%, составив 60 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «ФВ».

Продажи розничного подразделения сети выросли на 9,5%, превысив 47 млрд руб. Рост сопоставимых (LFL) продаж составил 6,5%. За год в России открылись 124 новые точки сети (+4,3% к 2019 году), из них почти 90 – в Москве и Подмосковье. Более 60 точек — в бренде «Горздрав» и 25 аптек – в бренде «36,6». Вклад новых точек в рост выручки составил 3,1%.

Рост сопоставимой выручки (LFL) произошел на фоне роста среднего чека на 12,3% при сокращении трафика на 5,2%.

Валовая прибыль выросла на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а валовая рентабельность составила 32,8%.

Показатель EBITDA розничного сегмента вырос на 3,1 млрд руб. и составил 0,02 млрд руб. Рост EBITDA обеспечен динамикой валовой рентабельности и сокращением операционных затрат аптек и административных расходов.

Размер чистой прибыли в сообщении компании не указан.

В пресс-релизе указывается, что пандемия коронавируса вызвала падение трафика в аптеках, особенно находящихся в торговых и бизнес-центрах. Из-за второй волны COVID-19 и введения системы государственной маркировки лекарств в IV квартале 2020 года увеличился дефицит ассортимента медпрепаратов.

Григорий Дубов

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