Завершен набор пациентов с COVID-19 для международного исследования «Полиоксидония»

Российский фармпроизводитель «Петровакс» завершил набор пациентов для международного многоцентрового клинического исследования (ММКИ) оригинального российского препарата «Полиоксидоний», который планируется применять для лечения умеренных и тяжелых случаев COVID-19. В исследовании примут участие 394 пациента из России и Словакии, состав участников был сформирован в начале февраля.

Многоцентровое клиническое испытание полиоксидония проводится в соответствии с протоколом ВОЗ, который является признанным «золотым стандартом» для проведения клинических испытаний. Это единственное оригинальное российское лекарство, одобренное регуляторами ЕС, и первое российское лекарство, получившее в марте 2020 года одобрение министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения ММКИ для включения в терапию COVID-19.

Результаты исследования ожидаются летом 2021 года. Если исследование даст положительные результаты, препарат может претендовать на уникальный статус лекарства против COVID-19 с доказанной эффективностью при интегрированном ведении болезней детского возраста.

«Полиоксидоний» уже успешно используется для борьбы с вирусом как в России, так и в ЕС. Он используется для профилактической защиты врачей, работающих в «красных зонах», а также изучается в программах открытого наблюдения за пациентами с COVID-19. Словакия включила лекарство в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы всегда высоко ценили потенциал наших оригинальных лекарственных препаратов, поэтому в 2020 году мы решили запустить масштабную исследовательскую программу о возможностях использования «Полиоксидония» против COVID-19. Надеемся, что успешное завершение ММКИ откроет новую главу в истории Полиоксидония, поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией и откроет новые перспективы для российской продукции на мировом рынке», — отметил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

«Петровакс» поставил 5 тыс. упаковок «Полиоксидония» в университетскую больницу Луи Пастера в Словакии для профилактики и лечения коронавирусной инфекции в рамках государственной программы медицинского страхования. В рамках социальной инициативы в 2020 году «Петровакс» передал российским врачам, работающим в «красных зонах», более 20 тыс. упаковок «Полиоксидония» для предотвращения заражения коронавирусом.

gxpnews