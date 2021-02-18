Россия отправила Венесуэле 3 млн доз вакцины против гриппа

Вакцина для профилактики гриппа производства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) и Латиноамериканского института биотехнологии Мечникова была доставлена в Каракас, столицу Венесуэлы, 17 февраля, сообщает СПбНИИВС ФМБА России.

В сезоне 2020–2021 для латиноамериканской страны на платформе СПбНИИВС ФМБА России произведено 3 млн доз гриппозной вакцины. Вакцина была произведена в ноябре – декабре 2020 года и направлена в Никарагуа для осуществления финальных стадий производства (розлив, упаковка) и дальнейшей передаче венесуэльской стороне, используя возможности второй производственной площадки СПбНИИВС ФМБА России, расположенной в Центральной Америке – АО «Института Мечникова».

Ежегодные поставки вакцины в Венесуэлу осуществляются по поручению президента страны Владимира Путина в рамках договоренностей президентов двух стран, достигнутых в 2019 году во время визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. В сезоне 2021 – 2022, согласно поручению Путина, СПбНИИВС ФМБА России планирует произвести для Венесуэлы 5 млн доз вакцины для профилактики гриппа.

gxpnews